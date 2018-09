Falke in voorselectie Oranje

HANDBAL - Tommie Falke (25) uit Emmen maakt deel uit van de 28-koppige voorselectie van Oranje. Op 25 oktober start Nederland de EK-kwalificatiereeks.

Sinds een aantal jaar maakt de hoekspeler van Hurry-Up, die tevens alle jeugdselecties doorliep, onderdeel uit van de nationale ploeg. Met Jeffrey Boomhouwer (Bergischer HC), Jordy Baijens (Volendam) en Rutger ten Velde (Wilhelmshavener HV) heeft Falke sterke concurrenten op de flank.Speler/coach van Hurry-Up Tim Remer ontbreekt in de voorselectie. De 85-voudig international kampt met een zware knieblessure. Remer gaat volgende week weer onder het mes Op 25 oktober opent Oranje in Sittard de kwalificatiereeks voor het Europees kampioenschap in 2020 tegen Estland. Drie dagen later neemt de formatie van bondscoach Erlingur Richardsson het in Letland op tegen het thuisland. Slovenië maakt de poule compleet.