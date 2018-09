Molukse theatervoorstelling in première: 'Er zit een hele geschiedenis achter hun komst'

Na maanden van voorbereiding gaat vanavond theatervoorstelling Een tijdelijk verblijf in première. Een verhaal over de geschiedenis van de Molukkers in Nederland.

Op 21 maart 1951 meert een groot schip in Rotterdam aan met aan boord vele Molukse KNIL-soldaten. Zij worden onder meer ondergebracht in Kamp Schattenberg, het voormalige Kamp Westerbork, waar zij slechts enkele maanden zouden verblijven. Het werden jaren."In het verhaal komt Theus Melanesy met zijn vrouw en kinderen naar Nederland en krijgt onderdak in Kamp Schattenberg. Direct na aankomst wordt hij uit zijn functie binnen het Koninklijk Nederlands Indisch Leger ontslagen", vertelt projectleider Anne van Slageren. "In de voorstelling gaat het over zaken als heimwee, waar veel Molukkers last van hadden."In de theatervoorstelling zitten ook filmbeelden. "In de afgelopen maanden hebben we enkele reconstructies gemaakt. Zo hebben we de aankomst van de Molukkers in Rotterdam nagespeeld en een wasscene in Kamp Schattenberg ", aldus Van Slageren.De projectleider vindt het belangrijk dat er nu een voorstelling over de Molukkers is. "Als Nederlander denk je bij Molukkers al snel aan de gijzelingen, maar er zit een hele geschiedenis achter. Een geschiedenis die bij Drenthe hoort.Voorstellingis het eerste onderdeel van een drieluik. Vanavond gaat het in première in de Molukse Kerk in Appingedam. De voorstelling is van 3 tot en met 6 oktober ook te zien in de Waterstaatkerk in Bovensmilde. Volgend jaar komt er een deel twee over de tweede generatie Molukkers in Nederland, in 2020 volgt deel drie.