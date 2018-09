Deel dit artikel:













Snelheidsduivels moeten rijbewijs inleveren in Emmen Vier automobilisten moesten hun rijbewijs inleveren vanwege te hard rijden (archieffoto RTV Drenthe)

Vier automobilisten moesten gisteravond hun rijbewijs inleveren, nadat ze veel te snel door de Hondsrugtunnel in Emmen reden.

Een bestuurder reed 97 kilometer per uur, drie anderen reden harder dan honderd kilometer per uur. In de Hondsrugtunnel geldt een snelheidslimiet van vijftig kilometer per uur.