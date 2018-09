Provinciale Staten willen regie op zonneparken en windmolens

"Provincie, neem meer de regie over onze omgeving. Vooral als het gaat om zonneparken en windmolens." Die roep klinkt niet alleen bij verschillende politieke partijen in Provinciale Staten, maar ook bij inwoners en maatschappelijke organisaties.

Provinciale Staten is bezig met een vernieuwde Omgevingsvisie en Provinciale Omgevings Verordening . Dit is een dik boekwerk met regels wat je waar wel en wat je niet mag doen in Drenthe. Gedeputeerde Staten willen heel veel verantwoordelijkheid bij gemeenten neerleggen. Maar komt het dan goed met besluiten over bijvoorbeeld windmolens en zonneparken?Gedeputeerde Tjisse Stepstra: ‘Ik wil de inwoners betrekken en dat kan het beste via de gemeenten. Die staan het dichtst bij hun inwoners. En als je de verantwoordelijkheid bij gemeenten neer legt moet je niet alles van te voren dicht timmeren.’Het lijkt erop dat Stepstra alles los wil laten, vinden de Drentse Milieufederatie en tegenstanders van windmolens in de Veenkoloniën. Zij vrezen dat de discussie over waar zonneparken en windparken mogen komen in heel Drenthe weer van vooraf aan begint. Daarnaast vrezen zij dat er in de aangewezen windmolengebieden in de Veenkolonien nog meer molens bijkomen.Volgens Hendricus Loof van de PvdA slaat de Millifederatie Drenthe de spijker precies op z’n kop. "Het lijkt erop dat de windmolenkwestie in de Veenkolonien, waarbij het Rijk bepaalt hoeveel er komen en de provincie het mag oplossen, Gedeputeerde Staten handelingsverlegen heeft gemaakt." Volgens Stelpstra is dat niet zo en gooit hij de kwestie niet over de schutting bij de gemeenten. Hij kiest hiervoor, omdat GS het nooit meer op dezelfde manier gaat zoals het in de Veenkoloniën is gegaan Een aantal politieke partijen in Provinciale Staten maakt zich zorgen. De PvdA en PVV vrezen dat gemeenten verschillend beleid gaan voeren en dat niet met elkaar afstemmen. Het jongste voorbeeld daarvan zijn twee initiatieven voor zonneparken bij het Zwarte Water in de gemeente Hoogeveen waar omwonenden niet op zitten te wachten, terwijl 500 meter verderop in de gemeente Midden Drenthe het energietransitiepark MERA al jaren braak ligt.PVV en CDA vrezen dat grote bedrijven van buiten Drenthe kiezen voor de goedkoopste en makkelijkste weg door goede landbouwgronden op te kopen. Ondertussen leggen ze met veel subsidie zonneakkers aan. Daarna is het volgens de partijen snel geld verdienen. Boerenorganisatie LTO roept de Staten op te zorgen dat dit niet massaal gebeurd. Ook de VVD wil graag daar een restrictie over opnemen in de omgevingsvisie en de verordening. LTO is overigens niet tegen zonneparken, maar ziet ze vooral graag op plekken waar de landbouw niet meer rendabel is.De grote bedrijven die massaal landbouwgrond opkopen baart ook de PvdA zorgen. "Er is drieduizend hectare in Drenthe in voorbereiding. Als je draagvlak wilt hebben bij omwonenden moet je ze mede-eigenaar maken van een zonnepark of van windmolens. In coöperaties dus. Vervolgens moet je ze ook meteen van energie voorzien of laten meedelen in de opbrengsten. Dus denk in collectiviteit in plaats van grote bedrijven van buitenaf die er geld aan verdienen." Gedeputeerde Stelpstra ziet dit zitten en zegt toe dit uit te gaan werken.Een aantal partijen in de Staten gaan de komende tijd nadenken of ze voldoende geloven in de strategie van Stelpstra dat gemeenten het zelf uit moeten vinden met hulp van de provincie maar zonder van bovenaf opgelegde ristricties. Op 3 oktober praten Provinciale Staten verder over de Omgevingsvisie en Provinciale Omgevings Verordening.