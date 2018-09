Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Djammen: Knetterharde muziek met een modderig sausje van Grinner Grinner (foto: Robbert Oosting)

Je moet er van houden, zoveel is zeker en dat het heel hard is staat ook als een paal boven water. De mannen van Grinner willen niets liever.

"Wij spelen snoeiharde underground rock 'n' roll", legt bassist Bob Meijer uit. "Onze inspiratie ligt niet in liefdesliedjes of ballades, maar wij houden van pittige muziek. Snoeiharde riffs en modderige sounds."



Album

Twee keer per week repeteren en nummers schrijven heeft een nieuw album opgeleverd met tien nummers erop. Grinner is er tevreden over. "0,0 ervaring in het opnemen", zegt zanger/gitarist Luuk Thijs. "Gewoon begonnen en dit is het resultaat", doelt hij op de cd in zijn hand. Het album is een potpourri van hardere genres. "We komen uit andere bands en andere stromingen en dat is samengevoegd op deze cd", verduidelijkt drummer Jos Eggens.



Optreden

Om veel op te treden voor meer dan een pak gehaktballen en een consumptiebon valt nog niet mee in deze tijd menen de mannen. "Ik denk dat het sowieso moeilijk is om aan de bak te komen", zegt Thijs. "Of het nou rock is of iets anders. Je wordt overspoeld met de massa." Het weerhoudt de heren er echter niet van om door te gaan met dat wat ze het liefste doen: muziek maken.



"Als de nummers er strak inzitten, dan is het voor mij de eerste toon en we gaan allemaal zweven", zegt Meijer. "Dat vind ik het ultieme gevoel van een live-optreden.



Wie Grinner wil zien spelen: 22 september is de cd-presentatie van hun nieuwe album in café De Dependance in Assen.