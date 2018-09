Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Eis: 24 maanden cel voor poging tot doodslag na verkeersruzie Twee jaar cel geëist voor poging tot doodslag (foto: RTV Drenthe)

Een 37-jarige man uit Emmen moet als het aan het Openbaar Ministerie ligt twee jaar de gevangenis in. Het OM verdenkt de man van poging tot doodslag op een plaatsgenoot. De Emmenaar zou hem onder meer met een hamer hebben geslagen en zijn keel hebben dichtgeknepen.

Op 10 april kregen de twee het op de Rondweg in Emmen met elkaar aan de stok, omdat ze zich irriteerden aan elkaars rijstijl. In de woonwijk Emmerhout – waar zowel de verdachte, als het slachtoffer wonen – kwam het tot een confrontatie.



'Dacht dat ik doodging'

Volgens het slachtoffer is hij daarbij geslagen, heeft hij met een hamer klappen gehad op onder meer zijn gezicht en benen en heeft de verdachte zijn keel dichtgedrukt. “De klappen kwamen zo hard aan, dat ik dacht dat ik doodging”, las het slachtoffer in de rechtszaal voor uit zijn slachtofferverklaring. “Toen de klem kwam, dacht ik echt dat het afgelopen was.”



De verdachte beweert echter alleen “zeker twee keer” geslagen te hebben. “Ik was op dat moment een beetje kwaad. Ik heb twee keer met een platte hand geslagen en gezegd: ga naar huis. Ik heb echt niet geslagen met een hamer en hem ook niet bij de keel gepakt.” De Emmenaar heeft geen strafblad, een vaste baan en een gezin. De man heeft tegen het slachtoffer aangifte van bedreiging gedaan.



Getuigen

De confrontatie vond midden in een woonwijk plaats, waardoor verschillende mensen getuige waren. Hun getuigenissen lopen uiteen. Verschillende getuigen spreken over klappen met een hamer en ook de houdgreep is door meerdere mensen gezien.



De officier van justitie vond dat er sprake was van poging tot doodslag. “De kans op dodelijk letsel door iemands keel dicht te knijpen tot diegene blauw aanloopt is aanmerkelijk.” Ook wil ze dat de verdachte een schadevergoeding betaalt van ruim 3000 euro.



De rechtbank doet over twee weken uitspraak.