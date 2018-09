Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Hoogevener vier maanden de cel in voor inbraak Vier maanden cel voor inbraak (foto: Pixabay)

Een 24-jarige man uit Hoogeveen is door de rechtbank in Assen veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier maanden voor het plegen van een inbraak.

De man brak in april vorig jaar samen met een 60-jarige Assenaar in, in een woning in Hoogeveen.



Op die 28 april kwam er bij de politie een melding binnen dat er twee mannen met mutsen op in en rondom de Ruysdaelstraat in Hoogeveen liepen. Ter plaatse trof de politie de 24-jarige Hoogevener aan, net als een 60-jarige Assenaar. In een woning in de straat bleek te zijn ingebroken. Daarbij was vanuit een kelder een kluis mee naar buiten genomen.



De Assenaar is in februari voor dezelfde inbraak veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf. De rechter hield in deze zaak rekening met het strafblad en de leeftijd van de verdachte.