Emmenaar krijgt werkstraf voor hennepteelt Werkstraf voor hennepteelt (foto: Pixabay)

Een 39-jarige man uit Emmen moet een werkstraf van 180 uur uitvoeren wegens de teelt van hennep. De man had in een pand aan de Statenweg in zijn woonplaats een hennepkwekerij met 788 planten.

De kwekerij werd in april vorig jaar ontdekt door de politie na verschillende meldingen over een hennepgeur rond het pand. Ook vond een buurtbewoner hennepstekjes in een gezamenlijke container. Voor de kwekerij werd illegaal stroom afgetapt.



Naar eigen zeggen begon de man met de kwekerij uit geldnood. Naast de werkstraf legde de rechter de man ook een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden op, met een proeftijd van 2 jaar. Daarnaast moet de Emmenaar netwerkbeheerder Enexis ruim 1100 euro terugbetalen