Twee doden, drie gewonden bij ongeluk Lonerstraat in Assen

Bij een ongeluk op de Lonerstraat in Assen zijn vanavond twee mensen om het leven gekomen. Drie inzittenden raakten zwaargewond.

De auto van de slachtoffers botste tegen een boom. Hoe dat kon gebeuren is nog onbekend.In de auto zouden vijf spelers van voetbalvereniging Asserboys hebben gezeten. Waarschijnlijk waren ze op de terugweg van voetbaltraining. De voetbalclub is gevestigd aan de Lonerstraat.De politie sloot de straat af in verband met de hulpverlening en het doen van onderzoek. Op de Lonerweg geldt een maximumsnelheid van dertig kilometer per uur.