Pendelbussen vervangen lijndienst Nieuw-Weerdinge

Inwoners van Nieuw-Weerdinge kunnen vanaf vandaag toch gebruik maken van het openbaar vervoer. Een pendelbusje gaat mensen van en naar de bushalte Roswinkelerbrug brengen.

Vanwege werkzaamheden is de doorgaande weg tussen Weerdinge en Nieuw-Weerdinge afgesloten. Lijn 73, die normaal door het dorp rijdt, stopt deze dagen alleen bij de haltes aan het Weerdingerkanaal NZ en die bij de Roswinkelerbrug. Inwoners van Nieuw-Weerdinge reageerden begin deze week boos toen bleek dat er geen oplossing voor hen was.De afsluiting van de de weg door Nieuw-Weerdinge werd pas laat bekend, waardoor Qbuzz niet op tijd met een oplossing kon komen. Volgens Plaatselijk Belang was er sprake van een aantal misverstanden tussen Qbuzz en de gemeente Emmen. "Wij hebben de partijen weer bij elkaar gebracht om een oplossing te verzinnen", schrijft Wim Katoen op Facebook.Vanwege de rijtijden van de chauffeurs en een andere stremming in de omgeving, was een oplossing vinden moeilijk. Maar die is er wel gekomen. Een taxibedrijf gaat voor Qbuzz pendelbusjes inzetten om inwoners van en naar de Roswinkeler brug te brengen, waar lijn 73 richting de N391 rijdt naar of vanuit Emmen.Tijdens de werkzaamheden rijden er pendelbussen op werkdagen tot 01.00 uur. Plaatselijk Belang waarschuwt inwoners dat er sprake is van een buitengewone situatie, waardoor er iets minder pendelbusjes rijden dan dat het dorp gewend is.