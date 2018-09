Slachtoffers dodelijk ongeluk Assen zijn spelers van Asser Boys

De slachtoffers van het dodelijke ongeluk aan de Lonerstraat in Assen gisteravond zijn spelers van Asser Boys. Dat heeft voorzitter Jan Puper van de club bevestigd.

Puper weet nog niet om welke spelers het precies gaat en uit welk team ze komen. "Alles is nog vaag, we proberen nu alles te inventariseren en blijven in contact met de politie.Het trieste nieuws komt als een mokerslag aan bij de club uit Assen. "We zijn maar een kleine vereniging en dit is vreselijk nieuws. We staan in contact met de KNVB om alle wedstrijden van het weekend in ieder geval af te gelasten", zegt Puper. Ook de trainingen gaan waarschijnlijk niet door deze week.Het bestuur van de vereniging aan de Lonerstraat komt vanmiddag bij elkaar om te overleggen over een mogelijk herdenkingsmoment.De politie kon vanochtend nog niets zeggen over de toedracht van het fatale ongeluk. Ook over de identiteit van de slachtoffers wilde de politie niets kwijt. Wel is duidelijk dat het om jonge mannen gaat.Rond elf uur botste een auto met daarin de vijf spelers tegen een boom. Daarbij kwamen twee van hen om het leven en raakten drie ernstig gewond.De politie sloot de straat af in verband met de hulpverlening en het doen van onderzoek. Op de Lonerweg geldt een maximumsnelheid van dertig kilometer per uur.