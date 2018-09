Deel dit artikel:













Spoedeisende Hulp Wilhelmina Ziekenhuis gesloten na waterlek De afdeling Spoedeisende Hulp van het Wilhelmina Ziekenhuis is tijdelijk gesloten vanwege een waterlek (foto: Kim Stellingwerf/RTV Drenthe) De afdeling Spoedeisende Hulp kan tijdelijk geen patiënten ontvangen (foto: Jeroen Kelderman/RTV Drenthe)

De afdeling Spoedeisende Hulp in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen is vanochtend gesloten na de ontdekking van een waterlekkage. Patiënten worden naar ziekenhuizen in de omgeving gebracht.

Het lek ontstond vanochtend rond zes uur. Op dat moment waren er geen patiënten aanwezig.



"Een waterleiding boven de afdeling is geknapt", vertelt woordvoerder Marjolein Bosman. "Het water liep langs de wanden naar beneden. De leiding is inmiddels gedicht. We hebben direct het crisisbeheerteam bij elkaar geroepen."



Voor patiënten die bekend zijn in het Wilhelmina Ziekenhuis en gebruik moeten maken van de afdeling Spoedeisende Hulp, wordt een oplossing gezocht. "In overleg met de specialist kunnen zij worden geholpen in de polikliniek", zegt Suzanne Kruizinga van de raad van bestuur. "Het is vervelend dat het moet, maar veiligheid gaat voor alles."



De afdeling Spoedeisende Hulp wordt momenteel gedweild. Daarnaast wordt de elektrische apparatuur gecontroleerd. Later vanochtend wordt gekeken wanneer de afdeling weer open kan.