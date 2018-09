Overleden spelers Asser Boys zijn 19-jarige jongens uit Smilde

Bij het fatale ongeluk gisteravond aan de Lonerstraat in Assen zijn twee jongens van 19 jaar uit Smilde om het leven gekomen. Drie andere jongens van 18 en 19 jaar zijn gewond geraakt.

De bestuurder van de auto is een 19-jarige jongen uit Smilde. Hij ligt gewond in het ziekenhuis. Bij hem is een bloedtest afgenomen, maar de resultaten daarvan zijn nog niet bekend.De twee andere inzittenden, een 18-jarige en een 19-jarige jongen uit Assen, zijn respectievelijk zwaar-en lichtgewond geraakt. De spelers komen uit het nieuwe zaterdagelftal van de club. De toedracht van het ongeluk is nog niet bekend.De politie kan alleen vertellen dat de bestuurder van de auto de macht over het stuur verloor, een lantaarnpaal raakte en vervolgens tegen een boom tot stilstand kwam.De vijf jongens zijn leden van voetbalclub Asser Boys, dat bevestigt voorzitter Jan Puper van de club. Ze kwamen net bij de club vandaan. De klap is hard aangekomen bij de vereniging. Trainingen en wedstrijden worden deze week afgelast. Het bestuur komt vanmiddag bij elkaar om te praten over het noodlottige ongeluk.