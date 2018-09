Deel dit artikel:













Vermist meisje uit Assen terecht Vermist meisje uit Assen is weer terecht. (RTV Drenthe / Kim Stellingwerf)

Het 17-jarige vermiste meisje uit Assen is weer terecht. Ze was een week geleden weggelopen van huis.

De marechaussee heeft het meisje in goede gezondheid aangetroffen op Schiphol. Daar werd ze gisterochtend al gezien door getuigen.



De Assense liep vorige week donderdag van huis. Onderweg haalde ze een tent en slaapmat op. Waar ze de afgelopen week is geweest is niet bekend.