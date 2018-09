Video: Twee jonge zeearenden in Zuidlaardermeergebied

Afgelopen voorjaar is er niet één, maar zijn er twee jonge zeearenden geboren in het Zuidlaardermeergebied.

Dat wisten we al , maar nu is daadwerkelijk het bewijs geleverd door de beelden die vogelliefhebber Henk Blaak maakte van de jonge vogels met hun ouders.Vorige keer: Nachtelijke bunzing in WittelteVorige week zagen we een bunzing op jacht in de uurtjes vlak na zonsondergang. De cameraval van Yvonne Oosterhuis maakte deze beelden: