Drenthe Toen #3: Pasfoto's uit de oorlog en anekdotes over de HBS in Assen

De roemruchte geschiedenis van de HBS in Assen krijgt ruim aandacht in deze aflevering van Drenthe Toen. Er komt een boek, een studio en we horen een boel anekdotes. Verder horen we deel twee van het verhaal over Jan de Vos die de overtocht naar Nederland maakte vanuit Nederlands-Indië. Tot slot is er aandacht voor een bijzondere vondst op zolder bij Freddy Jansen. Hij vond 1.500 negatieven van foto's die gemaakt waren voor persoonsbewijzen in de Tweede Wereldoorlog.

