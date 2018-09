Deel dit artikel:













Op pad in de Drentse natuur: Het Leggelderveld Het Blauwe Meer ligt in het Leggelderveld (foto: archief RTV Drenthe)

Deze week kun je op pad gaan in het Leggelderveld. Dit natuurgebied in de buurt van Hoogersmilde is heel erg gevarieerd, wat het maakt tot een perfect wandelgebied met voor ieder wat wild.





Blauwe Meer

De parel van het Leggelderveld is het Blauwe Meer. Na vele tientallenjaren van zandafgraving ontstond dit kleine maar diepe zwemparadijs. In het zand van het Blauwe Meer komt plaatselijk glauconiet voor, een mineraal met een donkergroene kleur. Samen met de diepte zorgt dit voor de blauw-groene kleur van het meer.



Op pad

