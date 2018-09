Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Onstuimig herfstweer onderweg Komend weekend wordt er veel regen verwacht (foto: Pixabay.com)

Liefhebbers van lekker weer moeten daar vandaag nog van profiteren. Vanaf morgen komt er onstuimig herfstweer naar onze provincie.

"Vanmiddag trekt de wind al aan tot windkracht 4 tot 5 en dat zal de komende dagen alleen maar verder toenemen", zegt RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag.



Komende nacht wordt het uitzonderlijk warm met temperaturen tot twintig graden. Morgen wordt het een buiige dag met een stevige wind uit het zuidwesten. Daarmee treedt de herfst definitief binnen. Van der Zwaag: "De komende dagen staat er een krachtige wind, met kans op windstoten tot 90 kilometer per uur. De eerste herfststormen zijn onderweg."



Het KNMI heeft voor vrijdag code geel afgegeven in heel Nederland, met uitzondering van de provincie Limburg.



In de komende twee weken blijft het weer herfstachtig. "De temperaturen zakken tot veertien tot zestien graden en de nachten zijn koel. Maar daarna zouden we best nog een paar mooie dagen kunnen hebben."