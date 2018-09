Deel dit artikel:













Aardappelboeren krijgen hoger voorschot van Avebe Boeren krijgen dit jaar een hoger voorschot voor hun aardappelen van Avebe (foto: Avebe)

Aardappelzetmeelconcern Avebe gaat aardappelboeren vanwege de extreme hitte en droogte van afgelopen zomer een hoger voorschot geven voor hun zetmeelaardappelen.

Het voorschot wordt verhoogd tot 67 euro per ton. Dat is een kleine tien euro meer dan vorig jaar. Bovendien gaat het volledige resultaat van de coöperatie naar de leden.



De afgelopen week hebben het bestuur en de ledenraad van coöperatie Avebe gesproken over de gevolgen van de extreme droogte en hitte. Die heeft voor de aangesloten leden en de onderneming grote gevolgen.



Bij Avebe zijn 2.300 akkerbouwers uit Nederland en Duitsland aangesloten.