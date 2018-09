Nieuw onderzoek op plaats fataal ongeluk Assen

De politie doet opnieuw onderzoek aan de Lonerstraat in Assen waar gisteravond een auto met daarin vijf jongens verongelukte.

Bij het ongeluk kwamen twee 19-jarige jongens uit Smilde om het leven. Drie andere 18- en 19-jarige jongens uit Assen en Smilde raakten gewond.De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Bij de bestuurder van de auto is een bloedtest afgenomen om te controleren of er alcohol in het spel was.De jongens speelden bij het zaterdagteam van voetbalclub Asser Boys. Vanuit de club is met verslagenheid gereageerd op het nieuws. Tussen 16.00 uur en 20.00 uur is er vandaag de mogelijkheid naar de kantine van de club te komen. "Asser Boys zal er alles aan doen om dit zware verdriet een plekje te geven", zegt voorzitter Jan Puper.