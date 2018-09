Grote verslagenheid na dodelijk verkeersongeluk spelers Asser Boys

Er heerst grote verslagenheid in Assen en onder voetbalverenigingen in de regio na het dodelijke verkeersongeluk in de Drentse hoofdstad. Daarbij kwamen gisteravond twee spelers van voetbalclub Asser Boys om het leven en drie andere spelers raakten gewond.

Voorzitter Jan Puper van Asser Boys werd vannacht op de hoogte gebracht van het fatale ongeluk. "We zijn maar een kleine vereniging en de klap is hier heel hard aangekomen. Wij vinden het verschrikkelijk wat er is gebeurd en leven mee met de familie van de betrokkenen."Alle trainingen en wedstrijden van de club zijn deze week afgelast. Vrienden, familieleden en bekenden kunnen vandaag tussen 16.00 uur en 20.00 uur naar de kantine van de club komen om hun verdriet met elkaar te delen.Op het Drenthe College, waar één van de dodelijke slachtoffers een opleiding volgde, is met verbijstering gereageerd op het nieuws. Alle lessen van de opleiding Orde en Veiligheid zijn uit het rooster gehaald en leerlingen worden opgevangen door hulpverleners."Er komen hier nu een veel emoties vrij bij leerlingen en docenten", zegt opleidingsmanager Jan-Mark Nieuwenkamp. "We werken zeer hecht samen, dus dit is niet zo maar verwerkt." De school laat weten eerst met de ouders van de overleden student te willen overleggen voordat ze andere activiteiten ondernemen.Meerdere Drentse voetbalclubs hebben gereageerd op het bericht van de spelers van Asser Boys. Op Twitter betuigen onder meer SV Borger, vv Roden en ACV steun aan de nabestaanden en de club van de jongens.De KNVB heeft in samenspraak met Asser Boys alle wedstrijden van de club komend weekend afgelast. Vanmiddag gaat de Nederlandse voetbalbond overleggen over mogelijke acties in verband met het overlijden van de Drentse spelers.[tweet: https://twitter.com/vvRoden/status/1042704548358483970 [tweet: https://twitter.com/SVBorger0599/status/1042679712403869697 [tweet: https://twitter.com/acvsupporter/status/1042667317921017856 De burgemeester van Assen, Marco Out, was al snel na het ongeluk ter plaatse. Hij spreekt van een ontzettend grote impact en betuigt zijn medeleven aan de nabestaanden.