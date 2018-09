Burgemeester Out: Dit heeft ontzettend veel impact

De burgemeester van Assen, Marco Out, was vannacht al snel op de plek van het noodlottige verkeersongeluk aan de Lonerstraat. Hij spreekt van een verschrikkelijke gebeurtenis die niemand aan zag komen.

"Ja. Er kwam een bericht binnen dat er een heel ernstig ongeluk gebeurd was en op dat moment was ook al bekend dat twee jongens het helaas niet hadden overleefd. Toen ben ik ter plaatse gegaan.""Je kunt dan niet heel veel doen, maar je hoopt dat je met je aanwezigheid iemand toch een klein beetje kunt helpen. Tegelijkertijd heb je ook contacten met alle hulpverleners, die er heel hard aan hebben gewerkt deze verschrikkelijke gebeurtenis toch in goede banen te leiden.""Als vereniging zie je dit niet aankomen. Dat wil je ook niet. Je bent er gewoon om lekker met elkaar te voetballen en niet om zulk groot verdriet met elkaar te moeten delen. Veel verenigingen hebben daar ook minder ervaring mee. Vanuit de GGD kunnen we ondersteuning bieden. Ook als de vereniging tegen praktische zaken aanloopt, willen we ze daarbij helpen.""De politie heeft het onderzoek weer opgepakt, maar het is denk ik niet goed om daarop vooruit te lopen. Eerst wil ik alle nabestaanden, betrokkenen en mensen eromheen heel veel sterkte wensen. Dit heeft echt ontzettend veel impact."