Springkussenverhuur Drenthe: 'Verantwoordelijkheid ligt bij de ouders'

Sommige springkussens zijn gevaarlijk voor kinderen, zeggen experts bij RTL Nieuws. Het gaat om de zogenoemde multiplay-kussens. Deze zijn ook in Drenthe erg populair.

Multiplay-kussens zijn springkussens met extra elementen zoals een tunnel of een glijbaan. Ze zijn er in verschillende kleurrijke uitvoeringen en thema's. Zo kun je bijvoorbeeld een krokodil-, olifant- of brandweerkussen huren.Die extra elementen maken het gevaarlijk, zeggen experts tegen RTL Nieuws . Kinderen kunnen erop klimmen en uit het springkussen vallen. RTL Nieuws deed onderzoek naar springkussens naar aanleiding van twee ongelukken waarbij kinderen hoofdletsel opliepen.In Emmen ging het eerder ook mis met een springkussen. Daarbij raakten zes kinderen gewond.Op zeker tien plekken in Drenthe zijn multiplay-kussens te huur. En dat blijven ze wat de verhuurders betreft ook. "Ze zijn niet onveiliger dan andere kussens", zegt Manou Pauw van Spelotheek Beilen. "Als je ze maar gebruikt waar ze voor bedoeld zijn."Frans Einhaus van J&F Verhuur uit Emmen sluit zich daarbij aan. "Die kussens zijn gewoon veilig." Op de website van J&F Verhuur wordt de opblaasbare krokodil aangeprezen als "de droom van elk kind".Verhuurders vertrouwen op het certificaat van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). "Onze springkussens zijn gekeurd. En als het niet goed zou zijn brengen ze het niet op de markt", zegt Einhaus.[article: 138106:Elke dag zes ongelukken met springkussens Beide verhuurders benadrukken dat kinderen in het oog gehouden moeten worden. Pauw: "We geven een handleiding erbij, waarin staat dat een volwassene continu toezicht moet houden." Bij de Spelotheek kan ook een toezichthouder ingehuurd worden.Einhaus zegt dat huurders zelf beter op moeten letten. "Als verhuurder kun je je hier niet tegen wapenen. De verantwoordelijkheid ligt bij de ouders."De eerste pagina van de springkussenhandleiding van Spelotheek Beilen: