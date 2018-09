Deel dit artikel:













Programma amateurvoetbal zaterdag (Foto: RTV Drenthe/Archief)

VOETBAL - Na een lange voorbereiding, inclusief bekervoetbal, beginnen dit weekend ook de lager spelende amateurs aan de competitie. Voor de hoofdklassers is het inmiddels alweer speelronde 4, alhoewel dat niet geldt voor het Asser ACV. Die club komt vanmiddag pas voor de derde keer in actie.

Het is de eerste keer dat de formatie van trainer Fred de Boer dit seizoen thuis, op het nieuwe kunstgras, in actie komt.



Ook wordt er vandaag een echte Drentse kraker gespeeld in zondaghoofdklasse. Om 19.00 uur staan Alcides en Achilles 1894 tegenover elkaar in Meppel.



Hieronder het complete programma van vandaag, met de klassen waarin Drentse clubs vertegenwoordigd zijn:



Hoofdklasse B

ACV - AZSV

Berkum - Sparta Nijkerk

DETO - Flevo Boys

DUNO - Apeldoorn CSV

Excelsior '31 - SVZW

SDC Putten - Genemuiden

Staphorst - WHC

SV Urk – Buitenpost



Hoofdklasse A (zondagvoetbal)

Alcides - Achilles 1894 19.00 uur

Purmersteijn - RKHVV 18.00 uur



1e klasse E

Balk - HZVV

Broekster Boys - Oranje Nassau G

Gorecht - VV Groningen

Noordscheschut - d'Olde Veste '54

PKC '83 - Be Quick Dokkum

Winsum - Bedum

Zeerobben - Drachtster Boys



2e klasse J

Drenthina - Omlandia

DZOH - FC Meppel

HFC '15 - De Griffioen

FC Klazienaveen - VEV '67

Knickerbockers - DESZ

Pelikaan S - NEC Delfzijl

De Weide - Gramsbergen



3e klasse B

Anjum - ONT

Grijpskerk - Zwaagwesteinde

Niekerk - Twijzel

Ropta Boys - Kollum

Veenhuizen - Rijperkerk

VIOD Driesum - Leovardia

Waskemeer - Dokkum



3e klasse C

Be Quick 1887 - Stadspark

Glimmen - LTC

Grootegast - Holwierde

Loppersum - Groen Geel

Mamio - Achilles 1894

Noordwolde - DVC Appingedam

Zuidhorn - Aduard 2000



3e klasse D

Avereest - Fit Boys

BSVV - Elim

Hollandscheveld - Nieuwleusen

Hoogeveen - SVN '69

Lutten - Hardenberg '85

SCD '83 - ZZVV

SVM Marknesse - Bant



4e klasse C

Boerakker - ASC '75

Haulerwijk - Helpman

OKVC - ODV

ONR - LEO

RWF - De Lauwers

Velocitas 1897 - Opende



4e klasse D

Amicitia VMC - Rood Zwart Baflo

Corenos - HS '88

Middelstum - SIOS

Westerlee - De Fivel

WVV - De Heracliden

FC Zuidlaren - Poolster



4e klasse E

Angelslo - SCN

CSVC - Borger

MSC - SVBO

Nieuw Balinge - Tiendeveen

Onstwedder Boys - Vitesse '63

SJS - FDS



5e klasse F

Erica '86 - VCG

Mussel - NKVV

SETA - VEV

VVAK - NWVV