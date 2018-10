Video: De bloemetjes en de bijtjes

Bijen in de weer (foto: Andries Ophof / RTV Drenthe)

De herfst is begonnen, maar dat houdt deze bezige bijtjes niet tegen bij het verzamelen van nectar.

Terwijl de bladeren uit de bomen beginnen te vallen, worden de laatste bloeiende planten en struiken enthousiast geplunderd. Andries Ophof legde de drukke bijtjes vast.Vorige week lieten jonge zeearenden zich zien in bij het Zuiderlaardermeer. Afgelopen voorjaar is er niet één, maar zijn er twee zeearenden geboren in het Zuidlaardermeergebied.