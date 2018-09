Programma amateurvoetbal zondag

VOETBAL - Ook in het zondagvoetbal beginnen alle clubs vanaf de 1e klasse ook met de competitie. Voor de zondaghoofdklassers staat de vierde speelronde op het programma.

Achilles 1894 steelt in blessuretijd de punten bij Alcides

Gisteravond kwamen Alcides en Achilles 1894 al tegen elkaar in actie. In Meppel won de formatie uit Assen met 1-0 door een hele late treffer van Ids Hannema.Hieronder het complete programma van vandaag:AWC -MSCDe Bataven - Be Quick 1887DEM - HoogeveenHoogland - Fortuna WormerveerSDO - HollandiaSilvolde - RKZVCPurmersteijn - RKHVV 6-1Alcides - Achilles 1894 0-1FVC - VV HeerenveenGRC Groningen - BergumNieuw Buinen - StadsparkSneek Wit Zwart - GOMOSVKW - NoordsterWVV - SVBOASVB - DTDFrisia 1883 LAC - Sint AnnaparochieHelpman - JubbegaLewenborg - RodenLSC 1890 - OerterpOlyphia - GVAV-RapiditasPeize - HoogezandBeilen - DalfsenErica - DedemsvaartGermanicus - FC AssenHeerde - StadskanaalLemelerveld - Rolder BoysValthermond - EmmeloordZuidwolde - Asser BoysAnnen - HSCBellingwolde - LEOGieten - SiddeburenKwiek - Amicitia VMCMuntendam - ZNCNieuw Roden - Veendam 1894VAKO - SVZDalen - SVV '04EMMS - SleenRuinerwold - RuinenTer Apel '96 - CECTwedo - ProtosWeerdinge - RaptimWKE-16 - MusselkanaalDwingeloo - OldemarktGorredijk - THORRead Swart - OldeholtpadeRenado - MildamSteenwijker Boys - HavelteTrinitas - VENOUSV - DIO OosterwoldeAengwirden - VWCDe Blesse - RKOLemmer - SteenwijkNieuweschoot - UDIROSOranje Zwart - KraggenburgSteenwijkerwold - Ulu SporWacker - BalkbrugActief - SVMHBakkeveen - TLCEenrum - HarkstedeEngelbert - Groen GeelVVK - FVVDe Wilper Boys - HarenBareveld - WeddeGieterveen - WesterwoldeHOC - HeiligerleePJC - HoogersmildeSellingen - GasselternijveenSmilde '94 - MOVVSPW - AmboinaBargeres - HODOKSC - DVC '59Pesse - DSC '65Schoonebeek - WijsterTitan - SweelVIOS O - EHS '85Witteveense Boys '87 - OVC '21BEW - WillemsoordHoonhorst - GiethoornIJhorst - KuinreOld Forward - BlankenhamScheerwolde - WapserveenUffelte - Diever WapseVilsteren - DVSVFochteloo - DonkerbroekHH Combi - Sport VereentMakkinga - EextTynaarlo - OosterstreekYde de Punt - GKCZandhuizen - StânfriesAlteveer - JVVBuinen - SVBCPekelder Boys - EECRoswinkel - BuinerveenValther Boys - ZandpolVeelerveen - Weiteveense BoysZwartemeerse Boys - De Treffer '16