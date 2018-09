Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Met woldloper Mariken Hornman op zoek naar hagedissen Woldloper Mariken Hornman op zoek naar hagedissen (foto: RTV Drenthe) Een levendbarende hagedis (foto: Free Nature Images)

We zijn samen met woldloper Mariken Hornman op pad in het Drents-Friese Wold. Zij struint heel wat af in het bos en vertelt ons over haar belevenissen. Vandaag in het Leggelderveld, op zoek naar hagedissen.





Levendbarende hagedis

De levendbarende hagedis is een heel bijzonder beestje. Hij is namelijk heel goed aangepast aan deze noordelijke streek: "Je zou denken dat hij alleen maar in het zuiden van Europa voorkomt, maar hij komt tot ver boven de poolcirkel voor."



Een van die aanpassingen is dat hij levendbarend is. De eieren waarin de jonge hagedissen tot ontwikkeling komen, blijven tot het jong klaar is om geboren te worden in het lichaam. Zodra de eieren gelegd worden, zijn ze ook gelijk klaar om uit te komen."De eieren komen dus direct na het leggen uit."



Het Leggelderveld is een populair gebied onder de hagedissen. "Ze liggen dan te zonnen voor zo'n heipol. En als je dan aan komt lopen hoor je ze ook wegschieten, een heel zacht geritsel hoor je dan. Kijk! Daar zit er eentje!"



"Dit is een heel mooi gebied waar ze heel graag willen zitten, de levendbarende hagedis. Er zijn heipollen, er staat af en toe een boom, maar ook open stukken waar ze goed kunnen zonnen. En vooral die natte heide en die vochtige plekken, dat ze ergens tussen weg kunnen kruipen, en ergens onder kunnen kruipen, is heel belangrijk voor de hagedis."De levendbarende hagedis is een heel bijzonder beestje. Hij is namelijk heel goed aangepast aan deze noordelijke streek: "Je zou denken dat hij alleen maar in het zuiden van Europa voorkomt, maar hij komt tot ver boven de poolcirkel voor."Een van die aanpassingen is dat hij levendbarend is. De eieren waarin de jonge hagedissen tot ontwikkeling komen, blijven tot het jong klaar is om geboren te worden in het lichaam. Zodra de eieren gelegd worden, zijn ze ook gelijk klaar om uit te komen."De eieren komen dus direct na het leggen uit."Het Leggelderveld is een populair gebied onder de hagedissen. "Ze liggen dan te zonnen voor zo'n heipol. En als je dan aan komt lopen hoor je ze ook wegschieten, een heel zacht geritsel hoor je dan. Kijk! Daar zit er eentje!"