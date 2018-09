Deel dit artikel:













Goedkoopste vakantiehuizen staan in Drenthe Er is steeds vraag naar vakantiewoningen, terwijl de prijs vrijwel gelijk blijft in Drenthe (foto: Jasmijn Wijnbergen/RTV Drenthe)

Het aanbod aan vakantiewoningen in Drenthe neemt af, terwijl de vraag er naar toe neemt. Tegelijkertijd stijgen de prijzen in onze provincie nauwelijks. Dat blijkt uit een onderzoek van makelaarsvereniging NVM.

Een vakantiewoning kost dit jaar in Drenthe gemiddeld een kleine 100.000 euro. Daarmee zijn de vakantiewoningen in onze provincie de goedkoopste van het land. Landelijk ligt de prijs gemiddeld op bijna 150.000 euro. Op de Waddeneilanden zijn de prijzen het hoogst. Hier betaal je gemiddeld ruim 350.000 euro voor een vakantiewoning.



Aanbod neemt af

In 2016 werden nog bijna 550 vakantiewoningen in Drenthe te koop aangeboden. Dit jaar zijn dat er minder dan 400. Daarmee neemt het aanbod in Drenthe het hardst af. Maar hoewel het aanbod kleiner wordt, stijgt de vraagprijs nauwelijks.



De NVM verwacht dat de komende jaren het aanbod van vakantiewoningen verder blijft dalen en de vraag blijft toenemen. De gemiddelde verkoopprijs zou daardoor blijven stijgen.