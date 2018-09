Actiegroep wil onderzoek naar bodemdaling Nijensleek

De actiegroep die de gaswinning in Zuidwest-Drenthe kritisch volgt maakt zich zorgen over een oude gasput in Nijensleek. Ze willen weten of bodemdaling daar het gevolg is van een mogelijk gaslek en hebben het Staatstoezicht op de Mijnen om onderzoek gevraagd.

“Wij willen weten wat er aan de hand is. Is er een veiligheidsrisico? En wat wordt er dan aan gedaan? Vermilion zegt dat er geen lekkages van methaangas zijn, maar klopt dat?”, zegt Jeannette van der Velde van de actiegroep. Eerder deze week bracht de groep dit mogelijke lek onder de aandacht van Provinciale Staten. “Ik vind dat politici hier een actieve rol in moeten spelen. Het is toch van de zotte dat wij als bewoners dit soort kwesties steeds aan de orde moeten stellen.Het gaat om een boorlocatie die meer dan tien jaar geleden is afgesloten. Rond die locatie is een soort kom ontstaan en is de bodem gedaald. De actiegroep heeft een onafhankelijke deskundige daarnaar laten kijken. Op basis van de gegevens over de druk in de put komt hij tot de conclusie dat 30 procent aan volumevermindering niet te verklaren is.De actiegroep GasDrOvFr heeft de Staatstoezicht op de Mijnen om opheldering gevraagd. Van der Velde: “Het is lastig onderzoek. Lang niet alle gegevens zijn openbaar, bijvoorbeeld omdat informatie over de druk in putten concurrentiegevoelig is. Dat soort gegevens wordt pas na jaren bekend, als er niet meer geproduceerd wordt.”Het Staatstoezicht op de Mijnen bevestigt dat de vraag over Nijensleek is binnengekomen en zegt dat er geen aanwijzing is dat er sprake zou zijn van een gaslek. “De genoemde put is een waterinjectieput die uitkomt in een leeg gasveld. Daar zit dus geen gas meer in. We hebben Vermilion om een verklaring gevraagd voor de bodemdaling bij Nijensleek. Zij geven aan dat de bodemdaling wordt veroorzaakt door de winning van gas in Vinkega. De watervoerende laag in de bodem wordt er als het ware opzij gedrukt en dat heeft bodemdaling bij Nijensleek tot gevolg. Wij gaan deze verklaring nader bekijken als onderdeel van onze beoordeling van de gaswinning bij Vinkega”, zegt woordvoerder Cynthia Heijne.Het SodM heeft de actiegroep nog niet op de hoogte gesteld, omdat deze vraag onderdeel is van een heel pak aan vragen. “We moeten binnenkort maar eens met hen om tafel.”Bij de productie van aardgas komt methaangas vrij. Methaan is op zich niet giftig, maar als het gas zich ophoopt kunnen er explosies en brand ontstaan. De enige plaats in Nederland waar methaangas in hoge concentraties weglekt , is in de bodem bij Sleen. Dat is nog een gevolg van de explosie bij ’t Haantje in 1965.Methaangas is vooral schadelijk voor het milieu. Na koolstofdioxide is methaangas de grootste veroorzaker van klimaatverandering. De veeteelt, met name melkproductie, draagt daar enorm aan bij, want met koeienmest komt ook methaan in het milieu.Maar het vrijkomen van methaan bij de productie van aardgas moet ook niet worden onderschat. Onderzoeksinstituut TNO waarschuwde vorige maand nog dat er mogelijk fors meer methaangas vrijkomt bij aardgasproductie dan op basis van berekeningen wordt aangenomen. Er zou daarom een Nationaal Meetprogramma Methaan moeten komen