Opnieuw politiekantoor gesloten door gebrek aan personeel Voor de tweede keer in een week tijd blijft een politiebureau gesloten vanwege een capaciteitsprobleem (foto: Kim Stellingwerf/RTV Drenthe)

Voor de tweede keer in een week tijd doet een politiebureau in Drenthe de deuren niet open vanwege een capaciteitsprobleem. "Wij doen dit niet graag, maar komen er niet onderuit", zegt woordvoerder Paul Heidanus.

Vandaag bleven de deuren dicht van het bureau in Gieten. Zes dagen geleden was dit ook al het geval in Klazienaveen.



"Het gebeurt wel eens vaker dat we een kantoor een dag gesloten houden, maar hopelijk is dit een uitzondering", aldus Heidanus. "Het belangrijkste is dat onze dienstverlening hetzelfde blijft. Bellen inwoners het politiebureau op, dan komen ze in contact met de wijkagent of de noodhulp. Die zijn hen altijd van dienst."



Kleine post

De politiebureaus in Gieten en Klazienaveen zijn kleine posten. Ze zijn slechts enkele dagdelen per week geopend en worden dan bemand door een of twee medewerkers. Wat precies het capaciteitsprobleem vandaag in Gieten inhoudt, weet Heidanus niet.



"Het kan te maken hebben met ziekte op het bewuste kantoor of op een andere locatie. Ook kan er bijvoorbeeld sprake zijn van een evenement in de omgeving, waar veel agenten bij betrokken zijn. Dan moeten we keuzes maken en soms met mensen schuiven."