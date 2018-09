Bodemdierendagen gaan van start, tel je mee?

Deze week staat in het teken van bodemdieren. Deze week kan iedereen in eigen tuin speuren naar pissebedden, regenwormen, miljoenpoten en andere kriebelbeestjes.

De waarnemingen worden gebruikt door onderzoekers om het rapportcijfer voor de biodiversiteit uit te rekenen.Na de gortdroge en hete zomer die we achter de rug hebben was er bijna geen bodemdier meer te zien in de tuinen. Nu is de vraag: Hebben ze de zomer wel overleefd? Hoe ziet de top 3 er nu uit?Wil je mee doen met de telling, dan kun je deze zoekkaart gebruiken. Hier op staat ook precies wat je moet doorgeven en waar als je mee wilt helpen met het tellen van de bodemdieren.