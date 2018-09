Deel dit artikel:













BPZ geeft oude pand drukkerij Van Gorcum een tweede leven Twee bedrijven geven oude drukkerij in Assen een tweede leven (foto Andries Ophof)

Lange tijd stond het voormalige pand van Drukkerij Van Gorcum in Assen leeg. Totdat BPZ uit Tynaarlo en Oldenburg uit Assen het kochten. Samen hebben ze van de voormalige drukkerij een deurenfabriek gemaakt. Het provinciale monument krijgt een tweede leven.

BPZ houdt zich bezig met deuren en hang- en sluitwerk in bouwprojecten. Zo zijn ze bijvoorbeeld actief in kantoren en hotels. Een bijzonder project is het leveren en plaatsen van deuren in een nieuw ziekenhuis op Curacao. Een groot project.



Een heuse metamorfose

In Tynaarlo was BPZ te vinden op twee locaties. De deuren werden in Assen gemaakt bij Oldenburg. Nu zitten de twee bedrijven samen onder één dak aan de Industrieweg. En dat is veel beter voor de onderlinge samenwerking volgens directeur en eigenaar van BPZ, Matthijs Zomer. "Het was ietwat gedateerd. In 1966 is het geopend door Prins Bernhard. Samen met een architect hebben we een plan gemaakt. Het is best een metamorfose geworden."



Alles is verbouwd. Voorin de kantoren en achterin de werkplaats waar de deuren op maat worden gemaakt. De verbouw was geen kwestie van slopen en bouwen. Het pand is een provinciaal monument. Daarvoor gelden strenge regels. "Het geeft regels. Maar het geeft ook voordelen. We kunnen via de provincie een lening afsluiten met een lage rente."



Het gaat goed met de bouw

Per jaar gaan zo'n 30 tot 35 duizend deuren naar klanten. Veelal naar nieuwbouw- en renovatieprojecten. In het vernieuwde pand is ruimte voor groei. Maar dat is volgens Zomer geen doel op zich. Op dit moment gaat het goed met de bouw. Soms wel eens wat oververhit. "We hebben veel werk. Soms zelfs voor het uitkiezen. Het moet niet veel overspannender worden. Anders krijgen we problemen met het vinden van personeel. Maar we zijn in ons nieuwe pand klaar voor de toekomst."



Vrijdag is de officiële opening. Dan viert BPZ ook het 25-jarig bestaan. Dat doen ze met zo'n 800 gasten in een grote feesttent achter op het fabrieksterrein.