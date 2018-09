Deel dit artikel:













Growing Emmen staat symbool voor ondernemen nieuwe stijl Alya en Dènis Assen luisteren naar het openingswoord van wethouder Bouke Arends (foto: Steven Stegen/RTV Drenthe)

Growing Emmen aan de Baander is gistermiddag officieel geopend. Het bedrijf moet het netwerk worden van ondernemende mensen.

Dènis en Alya Assen trekken de kar en waagden de stap om het bedrijf op te richten vanuit de stichting Growing Workplace.



'Sprong in het diepe'

"We zien het wel als een sprong in het diepe", beaamt Assen. "Maar we hebben er alle vertrouwen in dat het concept gaat slagen."



Wethouder Bouke Arends legde gistermiddag de eerste, symbolische steen. Een frame, met daarin legostenen. "Dat is ook de kracht van het netwerk, er samen aan bouwen", zeggen de initiatiefnemers.



Nieuwe, open cultuur onder ondernemers

Bij Growing Emmen zijn er flexwerkplekken, maar ook worden er events en workshops georganiseerd. In het netwerk delen ondernemers hun kennis en expertise.



"Ik zie een heel nieuwe open, cultuur onder ondernemers ontstaan waarin zij kennis delen in plaats van dat er zaken achter gesloten deuren worden gedaan", zegt Arends.



Ook Assen ziet een veranderende beweging op gang komen. "Ik zie dat ook heel erg om me heen. Mensen zijn op zoek naar betekenis en dat hetgeen wat zij doen toe kan voegen aan een mooie wereld."



'Ik wilde onder de mensen komen'

René de Groot is één van de ondernemers bij Growing Emmen. "Ik wilde onder de mensen komen, thuis belt er niemand aan."



De Groot helpt kinderen in het basisonderwijs bij programmeren. "Hier ontmoet ik mensen en ondernemers die mij inspiratie geven bij het ontwikkelen van mijn bedrijf. Zelf ben ik 52 en hier praat ik vaak met heel, leuke jongere mensen van 25 tot 30 jaar."