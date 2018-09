Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Korrewegschutter ontkent betrokkenheid bij ramkraak Zuidlaren Uit de telefoonwinkel werd 2.100 euro aan contanten en verschillende telefoons en accessoires meegenomen (foto: Van Oost Media)

De 21-jarige Azim A. die vandaag voor de rechtbank in Groningen 12 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen zich hoorde eisen voor een moordpoging op een student in Groningen, ontkent een ramkraak in 2016 in Zuidlaren.

De man, ook wel de Korrewegschutter genoemd, stond vandaag terecht voor onder meer poging tot moord, wapenbezit, maar ook voor de diefstal met braak op de Phonehouse aan de Stationsweg in Zuidlaren. Drie mannen ramden daar in de vroege ochtend van 19 juli 2016 met een auto tegen de deur van de telefoonwinkel.



Buit

De dieven maakten telefoons en accessoires ter waarde van 800 euro buit en namen een geldbedrag van 2.100 euro mee. Op de kapotte deur van de winkel vonden agenten bloedvegen. Het dna in dat restje bloed komt overeen met het dna van Azim A. Toch ontkent de man de daad.



De ramkraak was een klein onderdeel van de rechtszitting van A. die de hele dag duurde. Zijn advocaat Guy Weski zei dat de diefstal in Zuidlaren "erbij is gehaald". Het grootste deel van de zittingsdag ging over het schietincident in Groningen.



De 21-jarige Groninger ontkende niet alleen de ramkraak in Zuidlaren, hij hield ook zijn kaken op elkaar over de overige beschuldigingen.



De rechtbank doet doorgaans over twee weken uitspraak in een strafzaak.