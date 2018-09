Eigenaar Albert Heijn sleept gemeente Tynaarlo voor de rechter

Eigenaar Hans Hendrikse van de Albert Heijn in Zuidlaren is het wachten beu. Hem is drie jaar geleden een tijdelijke supermarkt beloofd, maar ondertussen zit die deur potdicht.

Hendrikse nam een advocaat in de arm. Die sommeerde de gemeente om medewerking te verlenen aan een tijdelijke supermarkt in Zuidlaren. Maar de sommatiebrief schrikt de gemeente Tynaarlo niet af. Zij blijft bij haar standpunt: er komt geen tijdelijke winkel.En dus rest Hendrikse niets anders dan naar de rechter te stappen. "Ergens de komende drie weken krijgt de gemeente een dagvaarding op de deurmat", bevestigt Hendriks' advocaat Jan van Oosten.Al jaren wil eigenaar Hans Hendrikse van de AH in Zuidlaren een tijdelijke supermarkt bouwen op het terrein van de voormalige Prins Bernardhoeve. Zijn supermarkt is te klein en heeft te weinig parkeerruimte. De gemeente begreep zijn probleem en verstrekte drie jaar geleden een vergunning.Ondertussen staat de tijdelijke supermarkt er nog niet en zijn afspraken gemaakt met twee extra supermarkten die zich ook op het terrein willen vestigen. Door die afspraak kunnen er snel grotere (en permanente) supermarkten komen op het terrein en is een tijdelijke supermarkt niet nodig."Een spoedige definitieve invulling: dat is toch een lachertje?" Zo zei eigenaar Hendrikse drie maanden geleden. Hij waarschuwde toen al het er niet bij te laten zitten. "Ik ga zeker stappen ondernemen."Het college van burgemeester en wethouders schrijft in een reactie dat ze snel verwacht te beginnen met de bouw van de drie supermarkten. Een tijdelijke supermarkt zou deze plannen letterlijk in de weg staan. Op het voorterrein van de Prins Bernardhoeve wil de gemeente namelijk een ondergrondse parkeerplaats bouwen met drie supermarkten.De tijdelijke Albert Heijn verplaatsen is volgens het college ook geen optie. De winkel zou dan te ver weg staan van het centrum van Zuidlaren."We zijn bezig met de dagvaarding en er is nu geen reden om dat stuk niet uit te brengen", reageert Van Oosten, de advocaat van de supermarkteigenaar. "Het is eenvoudig: als de raad nog iets anders besluit, dan kunnen we daar op inspelen."Maar of die kans groot is, valt nog te bezien. De raad is verdeeld en de onderlinge verhoudingen zijn gespannen na de gemeenteraadsverkiezingen. Zo dienen GroenLinks (coalitie) en PvdA (oppositie) gezamenlijk een motie in waarin ze schrijven dat er via bemiddeling spoedig een tijdelijke supermarkt moet komen bij de Prins Bernardhoeve."Het is hoogst ongebruikelijk dat coalitie en oppositie op zo'n manier samenwerken", zegt VVD-raadslid Gezinus Pieters. Zijn partij, de tweede grootste partij van de gemeente, steunt de motie dinsdag niet. "Het college wacht de juridische stappen van de Albert Heijn rustig af, dat is de status", zegt Pieters. "Ze schreven een heldere brief en die kunnen we onderschrijven."Leefbaar Tynaarlo, ook coalitiepartij, werd verrast door de motie en zegt deze eveneens niet te steunen. Kloos had zelf ook een motie in de pen waarin staat dat de Albert Heijn snel een definitieve supermarkt moet krijgen, zonder de andere twee supermarkten.Wethouder René Kraaijenbrink, de verantwoordelijk wethouder voor de Prins Bernardhoeve, is er dinsdag niet bij. Hij is dan op vakantie. Zijn collega Oetra Gopal (GroenLinks) neemt het dan van hem over.