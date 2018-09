Trucjeskoningingen Solane en Britt winnen trip naar El Classico

Door hun voetbalkwaliteiten schoppen Solane de Boer en Britt Udink uit Roden het tot El Classico. Met hun ingezonden video wonnen ze een wedstrijd om de beste voetbaltruc.

Voor die wedstrijd daagde Shanice van de Sanden, rechtsbuiten van het Nederlands dameselftal en Olympique Lyon, haar volgers op Instagram uit om hun beste trucjes met de bal te showen. "Die uitdaging gingen wij natuurlijk graag aan", aldus Solane.In de video dribbelt Britt alsof de bal aan een touwtje zit, waarna ze hem opwipt, de bal hooghoudt en een 'rondje om de wereld doet', waarbij haar voet in de lucht een rondje om de bal maakt. Dan is het de beurt aan Solane, die niet voetbalt, maar op hockey zit. Ze vangt de bal met de stick, gooit hem in de lucht en legt hem stil in haar nek. Hierna mag Britt het afmaken door de bal in de open kofferbak te schieten. Raak.Ook op Instagram was het raak. Ruim 250 likes hielpen de leerlingen van de Ronerborg aan de prijs: een bezoekje aan de wedstrijd FC Barcelona - Real Madrid."We zaten dinsdag in de les toen we door de organisatie met een fanfare naar de kantine gebracht werden. Daar zaten allemaal andere scholieren en er hing een groot scherm", vertellen de winnaressen. Op dat scherm werd een videoboodschap van Shanice van de Sanden vertoont. "Toen wisten we dat we hadden gewonnen. Iedereen was jaloers op ons."Voor welke club de twee gaan juichen op 28 oktober in Camp Nou? "FC Barcelona!"