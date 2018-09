Deel dit artikel:













Afdeling Spoedeisende Hulp in het Wilhelmina Ziekenhuis weer open na lekkage De problemen op de afdeling Spoedeisende Hulp zijn achter de rug (foto: Jeroen Kelderman/RTV Drenthe)

De afdeling Spoedeisende Hulp in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen is weer in gebruik na een lekkage vanochtend.





"Het lek is gedicht, de plassen zijn opgedweild en de plafondplaten zijn vervangen", laat woordvoerder Marjolein Bosman weten. Eerder was al gebleken dat het beton en de elektrische apparatuur niet beschadigd waren. Ook de Centrale Sterilisatieafdeling, waar medische instrumenten worden schoongemaakt, was een halve dag gesloten. Ook deze afdeling is weer in gebruik.



Vanwege de lekkage moesten vandaag twee operaties worden afgezegd. Die worden opnieuw ingepland. Patiënten die gebruik moesten maken van de afdeling Spoedeisende Hulp zijn naar ziekenhuizen in de omgeving gebracht. Rond zes uur vanochtend ontstond er een lek op de bovengelegen Centrale Sterilisatieafdeling. Het water liep langs de muren naar beneden en zorgde voor plassen op de afdeling Spoedeisende Hulp.