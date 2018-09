Meppel decor voor Kerst met de Zandtovenaar 2018

Zandtovenaar Gert van der Vijver brengt Meppel in kerstsferen tijdens de opnames van het muzikale familiespektakel Kerst met de Zandtovenaar. Op het Kerkplein 'vertelt' hij samen met diverse Nederlandse artiesten het kerstverhaal via zijn zandtekeningen.

Het is de zevende keer dat Kerst met de Zandtovenaar wordt opgevoerd. KRO-NCRV heeft dit jaar gekozen voor Meppel als de opnamelocatie van het kerstspektakel.Wethouder Roelof Pieter Koning: "We zijn trots dat de opnames van de Zandtovenaar 2018 in Meppel worden gemaakt. Op 13 december kunnen inwoners en bezoekers genieten van dit kerstspektakel en tijdens de Kerstdagen gaan waarschijnlijk ruim een miljoen mensen het programma bekijken op televisie. Het is een prachtige manier om Meppel, waar geluk van inwoners en gastvrijheid aan bezoekers voorop staat, maar ook de provincie Drenthe voor heel Nederland in kerstsfeer op de kaart te zetten."Mediadirecteur van KRO-NCRV Jochem de Jong koos voor Meppel vanwege het prachtige plein voor de Grote Kerk van Meppel. "Ik ben ervan overtuigd dat de zandtovenaar, net als in voorgaande edities, dit jaar heel Meppel in vervoering gaat brengen." Of de Meppeler toren ook nog een rol gaat spelen is nog niet bekend maar wel aannemelijk. Hier kun je zien hoe de vorige afleveringen van Kerst met de Zandtovernaar er uit zagen.Op donderdagavond 13 december vindt Kerst met de Zandtovenaar plaats op het Kerkplein in Meppel. De exacte aanvangstijd en de cast worden later dit najaar bekendgemaakt. Bijwonen van het evenement is gratis.