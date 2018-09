Raad Assen houdt minuut stilte voor slachtoffers ongeluk Lonerstraat

De gemeenteraad van Assen is de eerste vergadering in de nieuwe raadszaal begonnen met een minuut stilte voor de slachtoffers van het ongeluk gisteravond op de Lonerstraat.

Vijf jonge voetballers van Asser Boys raakten met de auto van de weg en klapten hard op een boom. Twee jongens van 19 jaar uit Smilde overleefden het ongeluk niet.Burgemeester Marco Out benadrukte wat voor impact het ongeluk heeft voor de nabestaanden, leden van de voetbalclub Asser Boys en andere inwoners van de gemeente Assen.Een van de overleden jongens liep kortgeleden nog stage bij de gemeente Assen. “Deze jongen liep stage bij de afdeling ‘Toezicht en Handhaving’ en was zeer geliefd bij zijn collega’s. Ze hebben daar vandaag met het team bij stil gestaan en dan komt het weer extra hard binnen”, aldus Out.Bij Asser Boys is vanavond een inloopavond gehouden voor de twee omgekomen spelers van het zaterdagelftal. Tientallen belangstellenden, vrienden en bekenden kwamen in de kantine bij elkaar om het verdriet met elkaar delen. Mensen konden een condoleanceregister tekenen voor de twee omgekomen clubleden."Ik kende ze niet persoonlijk, maar stond gisteravond wel samen met ze op het veld tijdens de training", vertelt een van de aanwezigen. "Ik kom hier om elkaar te steunen. Ik las het vanochtend en kreeg gelijk kippenvel. Het is verschrikkelijk."Een lid van de technische commissie kende de jongens persoonlijk. "Ik hoorde het vanmorgen via de groepsapp. Het is een hele dreun, natuurlijk voor de nabestaanden, en voor de club is het ook verschrikkelijk. Het wordt een trieste bijeenkomst."De KNVB heeft voor deze week alle wedstrijden van Asser Boys afgelast.