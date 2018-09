Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Jongeren maken toekomstplannen vanuit de gevangenis Achter de tralies plannen maken voor de toekomst (foto:pixabay.com)

‘Op weg naar buiten’, zo heet een project in Veenhuizen om jongeren goed voorbereid terug te laten keren in de maatschappij. Uniek zegt de gevangenis, want het is het eerste re-integratiecentrum binnen een Justitiële Jeugdinrichting in Nederland.

Geschreven door Jeroen Kelderman

Het project begon met een idee van Ria Pronk en Hans Onstein die allebei werken als begeleider bij de Justitiële Jeugdinrichting Juvaid en Portalis Onderwijs en Arbeidstoeleiding. "Wij hebben bedacht dat het misschien goed zou zijn als we een plek zouden inrichten die lijkt op wat buiten gebeurt. Een kantoorgebouw waar je een afspraak moet maken en zo zijn we dat hier ook gaan doen", vertelt Pronk



Zelf aan de slag

In een ruimte bij de leslokalen van de gedetineerde jongeren staat een aantal computers, die kunnen gebruikt worden om online te zoeken naar een baan of opleiding. "Als je iets wilt doen wat met je uitstroom te maken heeft maak je een afspraak. Dan ga je je probleem voorleggen, maar je gaat vooral zelf aan de slag", aldus Pronk.



"We waren gewend om het initiatief zelf te nemen", zegt Astrid Veldhuizen, de voorzitter van de raad van bestuur van de gevangenis. "Nu willen we dat het uit de jongeren zelf komt, waardoor de stap naar buiten makkelijker wordt. De kans dat het daarna goed gaat is dan ook veel groter."



Het nieuwe re-integratiecentrum moet dus voorkomen dat jongeren opnieuw de fout in gaan en weer achter de tralies belanden.