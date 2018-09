Deel dit artikel:













Rood Wit TV gemist? Glenn Bijl en koffieDick kijken In FC Emmen Rood Wit TV komen Dick Lukkien en Glenn Bijl uitgebreid aan het woord.

VOETBAL - FC Emmen ontvangt komende zondag PEC Zwolle in de zesde competitiewedstrijd van het seizoen. In FC Emmen Rood Wit TV laat trainer Dick Lukkien zijn licht schijnen over deze tegenstander en verder brengen we een bezoek aan Glenn Bijl, de maker van de prachtige winnende treffer tegen FC Utrecht afgelopen zondag.





De 23-jarige Groninger is openhartig over zijn ambities en naast een liefhebber van statistieken denkt hij ook na over de toekomst. "Over twee jaar wil ik in de subtop van de eredivisie spelen."



Jafar Arias, de kersverse international van Curacao, stelt deze week de prijsvaag waarmee u twee vrijkaarten kunt winnen voor een thuisduel van FC Emmen.



