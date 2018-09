Deel dit artikel:













Gemeente Noordenveld wordt strenger voor wielerevenementen De slag om Norg (Foto: Kim Stellingwerf / RTV Drenthe)

De gemeente Noordenveld dreigt slachtoffer te worden van haar eigen succes. De gemeente wil dé fietsgemeente zijn van het Noorden, maar de wieleragenda raakt op sommige locaties te vol.

Geschreven door Marjolein Knol

Inwoners klagen over de drukte en overlast. Daarom besloot de gemeente om de organisaties wat af te remmen.



"We hebben de Lus van Roden, de European Junior Cycling Tour, de Slag om Norg..." Wethouder Alex Wekema tekent met een rode benzinestift cirkels op de kaart van Noordenveld. "De Wieler tweedaagse, de Fiets4daagse, de Wielerronde in Peize..." De kaart is al snel vol getekend met rode cirkels.



Genoeg draagvlak

Dit jaar alleen al zijn er vijftien wielerevenementen en loopt de route van nog eens vier evenementen deels door de gemeente heen. Bovendien is Noordenveld populair bij wielerverenigingen voor het maken van trainingsrondjes. "Ja, het is wel veel hé", zegt Wekema, terwijl hij naar de kaart kijkt.



De gemeente is trots op haar zelfbenoemde status als fietsgemeente, "Maar we moeten wel zorgen dat er genoeg draagvlak voor blijft", zegt Wekema. En dat is nu niet overal het geval. De gemeente ontving vooral veel klachten uit Altena en Lieveren.



Klachten van inwoners

Zo zat het dorp Lieveren in een maand tijd twee keer op slot door wielerevenementen. "Als je dan echt in het dorp woont, kun je niet wegkomen", zegt bewoner Ria Noord. Zelf zegt ze er geen overlast van te ervaren, maar zich wel te kunnen voorstellen dat het lastig is voor bewoners die in het centrum wonen.



De gemeente ontving klachten van aanwonenden van het parcours die zeiden niet of onvolledig te zijn geïnformeerd, ondernemers zijn niet te bereiken, boeren kunnen niet bij hun land komen en er wordt veel afval achtergelaten, zoals bidons en wikkels van energierepen.



'Niet overal urineren'

"We moeten dus goede afspraken met elkaar maken", zegt wethouder Wekema. Wielerevenementen kunnen in de toekomst worden geweigerd als de route door een te druk bezet gebied gaat, zoals Altena en Lieveren. Ook kreeg de nationale wielerunie (KNWU) een brief met de vraag of de wielrenners zich aan de regels willen houden.



Wekema: "Dus dat wielrenners niet overal urineren, maar netjes op het toilet. En dat ze de rommel van energierepen of gelletjes keurig meenemen en weggooien op een plek waar dat hoort."