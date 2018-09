Dick Lukkien: De goals van Pedersen gaan zeker komen

VOETBAL - Volgens FC Emmen-trainer Dick Lukkien doet spits Nicklas Pedersen het prima in het shirt van FC Emmen, maar moet de Deense aanvaller gretiger worden voor de goal. De oefenmeester van FC Emmen is echter honderd procent zeker dat Pedersen zijn goals nog gaat maken, zo laat hij weten in de rubriek 'KoffieDick kijken' in FC Emmen Rood Wit TV.

De nieuwste aflevering van FC Emmen Rood Wit TV

Iedere spits wil scoren, Nicklas ook. Hij is er ook aan toe om een goal te maken, maar ik heb hem wel gezegd dat dat niet te geforceerd moet gebeuren. Dick Lukkien, trainer FC Emmen over het uitblijven van doelpunten van spits Nicklas Pedersen

In die rubriek blkt Lukkien ook vooruit op de wedstrijd van aanstaande zondag, in Emmen tegen PEC Zwolle. Een ontmoeting tussen de nummers 9 en 16 in de eredivisie. De Drentse club staat na 5 duels op 7 punten, terwijl de ploeg van de geplaagde trainer John van't Schip er 3 heeft."Er liggen zeker mogelijkheden tegen PEC Zwolle, maar die lagen er behoudens tegen PSV elke week tot nu toe. PEC Zwolle kent een moeilijke fase, staat te laag op de ranglijst, maar hebben wel prima spelers. Bovendien hebben ze in wedstrijden ook best goed gespeeld. Tegen PSV bijvoorbeeld in de tweede helft. Daarnaast winnen ze van FC Groningen en ook afgelopen weekend, tegen VItesse, deden ze het na rust prima. Daarom denk ik ook dat de resultaten ook zo een keer kunnen omdraaien, want die kwaliteiten hebben ze wel."Toch beseft Lukkien dat de flow in Emmen anders is dan in Emmen. "Wij staan na de zege bij Utrecht in linkerrijtje. Dat geeft gewoon een boost." In zo'n team wil iedereen meespelen, maar Lukkien kampt ook in aanloop naar het zesde duel van het seizoen met personele problemen. Tim Siekman is niet inzetbaar en datzelfde geldt vermoedelijk voor Alexander Bannink. Beide spelers trainden apart vandaag. Wouter Marinus en Anco Jansen lijken zondag wel een rol van betekenis te kunnen spelen.Dat Emmen zondag wist te winnen zonder Jansen was volgens Lukkien goed voor iedereen. Goed voor het vertrouwen van de hele spelersgroep, maar ook voor de captain die soms wel ietwat te geforceerd zijn verantwoordelijkheid wil nemen. "Daarom is het voor iedereen goed dat we hebben laten zien dat we zonder hem punten kunnen pakken."Spits Nicklas Pedersen wacht ondertussen in Emmen nog op zijn eerste treffer en natuurlijk frustreert dat de Deense aanvaller. "Dat lijkt me logisch. Iedere spits wil scoren, hij ook. Hij is er ook aan toe om een doelpunt, maar ik heb hem wel gezegd dat dat niet te geforceerd moet gaan. Zijn rol in het meespelen is prima, maar hij moet gretiger worden voor de goal. Ik ben niet zo van de termen geluk en pech, maar feit is wel dat hij nog niet echt fortuinlijk is geweest en met name niet in die thuiswedstrijd tegen De Graafschap. Maar ik ben er 100 procent van overtuigd dat hij gaat scoren."