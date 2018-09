Deel dit artikel:













Gemeente Assen in gesprek met organisatie Noordshow De Noordshow in Expo Assen (foto: RTV Drenthe)

Het gemeentebestuur van Assen gaat met de organisatie van de Noordshow in gesprek over een niet toegekende subsidie.

De organisatie van de kleindierenshow in evenementencentrum Expo Assen (voormalige TT Hall) had een aanvraag voor een subsidiebedrag van 15.000 euro gedaan bij de gemeente Assen.



'Waanzin'

Wethouder Gea Smith reageerde op vragen van PVDA-raadslid Luc Rengers die opheldering vroeg over het niet toekennen van de subsidie. Volgens Rengers heeft de gemeente de subsidie afgewezen omdat het om een commercieel evenement zou gaan. Verder zou een evenement met levende dieren niet bij de identiteit van Assen horen. “De kleindierententoonstelling wordt vergeleken met een circus, dat is waanzin”, zei Rengers



In gesprek

Smith, die waarnam voor wethouder Leemrijse, liet weten met de organisatie in gesprek te gaan over de subsidieaanvraag. “We gaan in gesprek over hoe dit proces is verlopen”, zei Smith. Of het besluit over de subsidie mogelijk nog wordt teruggedraaid wil Smith niks zeggen.



De Noordshow verhuisde in 2015 van de Prins Bernhardhoeve in Zuidlaren naar de TT Hall in Assen. De kleindiertentoonstelling trekt jaarlijks 10.000 bezoekers.