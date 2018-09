Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Theaterstuk Welstaat start met staande ovatie De premiere van Welstaat in Frederiksoord (foto Andries Ophof) Publiek doet ook mee in theater spektakel Welstaat (foto Andries Ophof)

Een staande ovatie vanavond voor de acteurs van het theaterspektakel Welstaat in Frederiksoord. De premiere van het stuk is midden in het Sterrebos.

Geschreven door Andries Ophof

De omstandigheden zijn prachtig. Een lekker temperatuurtje, een beetje bewolking en de maan recht boven het decor. Alsof het zo moet zijn.



Een lopende voorstelling

Bezoekers doen zelf mee in het spektakel als ze lopend door het decor van Frederiksoord richting het Sterrebos gaan. De groepen lopen allemaal een andere route tot in de droge kom in het bos.



Uiteindelijk eindigt het allemaal op het voormalige voetbalveld van Old Forward, verderop in het Sterrebos. De plek waar meer dan honderd acteurs, koorleden, muzikanten en figuranten bij elkaar komen voor het slotstuk.



In het bos

Welstaat is een staat waarvan de leider dood is. De bewoners weten niet zo goed wat ze er mee moeten. Het is failliet. Samen gaan ze op zoek naar een nieuwe invulling van Welstaat. Maar alle plannen eindigen in ruzie.



Het publiek wordt meegenomen in het verhaal op het moment dat Welstaat te koop staat en er een nieuwe weldoener is. Acteur Bas Keijzer speelt de weldoener die Welstaat heeft gekocht. Keijzer speelde ooit ook in het theaterstuk War Horse en de tv-series Aaf en Flikken Rotterdam.



Samenwerken

Een groot beeld van de overleden leider staat midden op het terrein in het bos en dient als uitgangspunt voor het stuk. Er wordt gebruik gemaakt van een paard, een trekker en er wordt een keer geschoten. De finale vormt het moment waarop de strijdende partijen merken dat je met samenwerken verder komt.



En als in de finale van achter op het veld tientallen acteurs, vrijwilligers, muzikanten en koorleden uit de regio naar voren schuiven, ontstaat een prachtig beeld, waar het publiek ademloos naar kijkt.



Voor de deelnemers is het een feestje, zo zeggen ze na afloop. Het publiek is enthousiast. Vanwege het decor, vanwege de opbouw van het stuk en vanwege het spel. Tot 30 september wordt het nog gespeeld in het decor van het 200-jaar oude koloniedorp Frederiksoord.