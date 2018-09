Woonzorgcentrum in Musselkanaal ontruimd vanwege grote brand

84 bewoners van een woonzorgcentrum in Musselkanaal zijn afgelopen nacht uit het gebouw gehaald vanwege een grote brand in meerdere winkels.

Kort na elf uur brak de brand uit in een fietsenzaak aan de Marktstraat. Het vuur sloeg over naar andere winkels. Bij de brand kwam veel rook vrij. Dat is ook de reden dat woonzorgcentrum De Heggerank, vlakbij de winkels, rond half één is ontruimd, meldt RTV Noord De bewoners, van wie een deel bedlegerig is, zijn elders in het dorp opgevangen. Ook is een NL Alert verstuurd met het advies aan omwonenden om deuren en ramen gesloten te houden.De brandweer, die afgelopen nacht op Twitter sprak van 'een enorme brand' is al de hele nacht aan het blussen. Daarvoor zijn meerdere korpsen uit de provincie uitgerukt.Kort na zes uur meldde de brandweer dat de brand onder controle is. Het nablussen duurt naar verwachting nog de hele dag. De bewoners van De Heggerank kunnen om drie uur weer naar huis.