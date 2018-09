Expositie over Drentse popmuziek is alsof je in een tijdmachine stapt

In het gebouw van Kunst en Cultuur (K&C) in Assen wordt vandaag de tentoonstelling 'Van SKIK tot Sorry John, 25 jaar ondersteuning popmuziek in Drenthe' geopend. "Het is alsof je met een tijdmachine reist", glimlacht organisator Jan Stam.

Na een week lang inrichten, zijn gisteren de laatste puntjes op de 'i' gezet. "Het is spannend dat nu alles gereed is", geeft Stam aan, die aan K&C verbonden is als popmuziek-adviseur. Hij vond dat het hoog tijd werd voor een overzichtsexpositie van Drenste popmuziek. "Na 25 jaar heb ik ook wel een enorm archief opgebouwd. Het leek me hartstikke leuk om het open te stellen voor het publiek. Ik kan lang niet alles exposeren, maar ik heb een goede greep gedaan."De expositie bestaat onder meer uit foto's van popbands en popmuzikanten uit Drenthe, een podium, festivalposters en een knipselarchief met daarin grote en kleine popevenementen in Drenthe. De tentoonstelling is onderdeel van het 25-jarig bestaan van Kunst en Cultuur.Stam heeft goed nagedacht over de naam die de expositie moest krijgen. "De naam komt uit het feit dat Skik ontstaan is uit een van de eerste de activiteiten die K&C in 1994 organiseerde. We deden toen een oproep aan alle Drentse muzikanten om voor een festival Drentstalige liedjes op te sturen. Uiteindelijk kwam er een aanmelding en dat was van Daniel Lohues. Ik heb z'n originele cassettebandje nog en dat is onderdeel van de expositie."De expositie opent vanmiddag om 16.00 uur. Muziek is er van folkduo Tangarine en singer-songwriters Ruud Fieten en Daisy. 'Van SKIK tot Sorry John, 25 jaar ondersteuning popmuziek in Drenthe' is tot aan het eind van het jaar te bezoeken.