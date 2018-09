Honderden mensen zoeken steun bij elkaar tijdens emotionele bijeenkomst Asser Boys

"Je zit in een ongelofelijke rollercoaster, qua emoties. Je werkt op adrenaline, denk ik", vertelt Jan Puper emotioneel. De voorzitter van Asser Boys, de voetbalclub waarvan twee leden woensdagavond omkwamen bij een auto-ongeluk, stond gisteravond in een propvolle kantine. Tijdens een bijeenkomst werd uitgebreid stilgestaan bij het drama.

"Ik heb bijna de hele dag niet gegeten, daar had ik geen zin in. Het was voor ons als bestuur de afgelopen uren heel hectisch, met honderden telefoontjes, sms'jes en dingen om te regelen. Je hebt contact met de politie en allerlei instanties, zoals de KNVB."Bij het ongeluk op de Lonerstraat in Assen overleden twee 19-jarige jongens uit Smilde. Drie andere jongens van 18 en 19 jaar uit Assen en Smilde raakten gewond. De voetballers waren op de terugweg van een training. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk.Gisteravond kwamen er honderden mensen naar de kantine van de voetbalclub. De voorzitter denkt dat er misschien wel zevenhonderd mensen hun medeleven kwamen betuigen. Ook mensen van andere sportclubs kwamen langs. Burgemeester Marco Out van Assen en burgemeester van Midden-Drenthe Mieke Damsma waren er ook."We hebben in overleg met de families van de jongens een condoleanceregister met foto's in de kantine gezet. Vanaf 16.00 uur was het druk bij de club en eigenlijk is het tot 22.00 uur niet meer rustig geweest."Puper spreekt van een bijzondere sfeer waarin mensen elkaar veel steun boden. "Er werd gepraat, gehuild en er werden herinneringen opgehaald. Dat was heel emotioneel. Ook wel mooi om mee te maken, voor zover je daarvan kunt spreken. Je komt als clubleden nader tot elkaar. Voor de voetballers van de club werd ook een bijeenkomst in de kleedkamer gehouden."Asser Boys telt zo'n zeshonderd leden. Dit weekend zijn alle wedstrijden van de club afgelast. "We nemen nu eerst even rust", zegt Puper. "Ik zou gisteren een toespraak houden, maar daar heb ik van afgezien. Ik heb gisteravond een paar moeilijke momenten gehad, maar we hebben elkaar goed opgevangen. Alles moet nu een plek krijgen."