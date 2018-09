'Nog nooit zoveel schademeldingen van boeren gehad'

Bij boerenverzekeraar Vereinigte Hagel uit Smilde is een recordaantal schademeldingen binnengekomen die te maken hebben met de extreme droogte van afgelopen zomer.

Landelijk zijn er 843 meldingen gedaan, in Drenthe zijn er 63 schades gemeld."We hebben echt nog nooit zoveel binnengekregen", vertelt Jan Schreuder van Vereinigte Hagel. "In totaal hebben 75 procent van onze leden schade gemeld. De meeste schade is geleden bij de telers van uien, aardappels, suikerbieten en mais."Boeren die de schade melden, krijgen een schade-expert van de coöperatieve verzekeraar op bezoek. Collega’s taxeren bij collega’s. "We hebben landelijk zestig experts die vlak voor de oogst de veldopbrengst bij boeren komen taxeren. Die vastgestelde veldopbrengst vergelijken we met het gemiddelde opbrengst van de afgelopen 5 jaar. Er geldt voor droogte een eigen risico van 30%. Het verschil keren we zo snel mogelijk uit."Per teler verschillen die bedragen, maar er zitten extremen bij: "Er zijn telers die maar de helft of nog minder van de normale opbrengst hebben", aldus Schreuder.Boeren zijn angstig voor de toekomst, omdat ze vrezen dat ze vaker met extreme weersomstandigheden te maken krijgen. Schreuder: "Met die verschrikkelijke droogte, maar ook met de extreme nattigheid kunnen boeren maar één ding doen: je vastklampen aan de verzekering."Op Europees niveau wil Brussel dan ook meer geld vrijmaken om boeren te kunnen helpen. In Nederland liet Landbouwminister Carola Schouten eerder weten dat ze ook beleid wil maken om boeren tegemoet te komen. Concreet is dat nog niet. Boeren kunnen sinds 2010 een zogenaamde 'brede weersverzekering' afsluiten, maar nog geen tien procent van de boeren heeft zo'n verzekering.Jan Schreuder van verzekeraar Vereinigte Hagel weet waarom: "In Nederland zit er nog 21 procent assurantiebelasting op, terwijl dat in de rest van Europa niet of nauwelijks het geval is.Assurantiebelasting kan niet worden verrekend, zoals dat met BTW wel het geval is. In Nederland zou zo'n brede weersverzekering een basisvoorziening moeten zijn voor de boeren. Het is nu echt onnodig duur."Vereinigte Hagel kan de schadebedragen uitkeren, maar of een premieverhoging nodig is voor volgend jaar, valt nu nog niet te zeggen. Schreuder: "We doen aan risicospreiding doordat we in tien landen in Noord- en Zuid-Europa zitten. We kunnen de balans nu nog niet op maken omdat de oogst nog niet klaar is."