Gevaar uitbreiding Duitse heidebrand door harde wind

Door de harde wind wakkert de grote heidebrand bij het Duitse Meppen vandaag aan, verwacht de Duitse brandweer.

De brand, op ongeveer 35 kilometer van Emmen, sluimert al sinds het begin van de maand op een militair oefenterrein. De regionale autoriteiten hebben hem vandaag officieel als een rampscenario omschreven.Duizend brandweerlieden bestrijden het vuur, dat woedt over een oppervlakte van acht vierkante kilometer. De brand is ontstaan door een rakettest op de hei.Bestuurder Reinhard Winter van de regio Emslandsluit sluit volgens de Duitse omroep NDR niet meer uit dat er tot evacuaties moet worden overgegaan, met name de dorpen Groot- en Klein Stavern.De 'Bundeswehr' heeft nauwelijks ruchtbaarheid aan de brand gegeven. Het ministerie van Binnenlandse Zaken van de deelstaat Nedersaksen kwam volgens de NDR pas achter de ernst van de zaak toen de 'Bundeswehr' ruim een week geleden om heel veel blusmateriaal vroeg.De Duitse strijdkrachten liggen ondertussen onder vuur over hun aanpak van de brand.